الاحتلال يهدم منزلا ويعتقل 27 مواطنا في الضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات طالت 27 مواطنا من الضفة، بينهم 13 أسيرا محررا من جنين، فيما هدمت منزلا قيد الانشاء في بيت أمر بالخليل.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، ثلاثة عشر أسيرا محررا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، وهم: سلطان خلوف ومحمود قصراوي من برقين، ومجدي ابو الهيجاء وعطا الجبالي وجمعة ابو خليفة وابراهيم جبر من مخيم جنين، وخالد الحاج، وعبد الجبار جرار، ونضال عبد الهادي محمد سوقية من مدينة جنين، وحسن زغل من زبوبا، وماهر عابد وعلام صلاح من كفر ذان .

وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم جنين، إثر مداهمة عدد من منازل المواطنين، التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية، ما أدى الى إصابة العديد بحالات الاختناق .

وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال، اليوم، منزلا قيد الإنشاء، في خربة القط، ببلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر محمود عوض، بأن قوات الاحتلال ترافقها آليات ثقيلة داهمت أراضي وممتلكات المواطنين في خربة القط، وهدمت منزلا قيد الانشاء مكون من طابق مساحته 150 مترا مربعا تقريبا، وتعود ملكيته للمواطن محمد خليل عبد الفتاح صبارنة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم مواطنا من الخليل وسلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت المواطن احمد وائل الطل (26 عاما) بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل وسلمت عددا من المواطنين استدعاءات لمقابلة مخابراتها، عرف منهم الاشقاء محمد وبهاء وصابر عيسى زماعرة، والشقيقان احمد وسجد عزمي زماعرة، ومحمد وليد زماعرة، وعنان يوسف زماعرة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين، وهم: محمد رمزي محيسن، ومجد حلايقة، وعلي محمد مصطفى، ويزن وأيمن عبيد، ووليد زياد عبيد، من بلدة العيسوية، وأحمد نبيل أبو عيد، وإبراهيم دار عياش من بدّو، وحولتهم الى مراكز تابعة لها للتحقيق معهم.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم مواطنًا من قرية سلواد شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن لؤي منصور عواد، بعد أن داهمت منزل ذويه في القرية وفتشته.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، الشاب ابراهيم يونس، بعد ان داهمت منزل ذويه في مدينة قلقيلية وفتشته.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين: أحمد خالد العمور (20 عاما)، وحسين محمد العمور (20 عاما) وكلاهما من بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، علاوة على محمد عاطف عبيات (19 عاما) من مدينة بيت لحم، وهو نجل شهيد، والاسير المحرر احمد اسماعيل صلاح (23 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.