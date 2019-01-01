جنين: الاحتلال يعتقل 13 أسيرا محررا ويصيب العشرات بالاختناق

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة عشر أسيرا محررا من أنحاء متفرقة في محافظة جنين، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات أعقبت عمليات دهم المنازل والاعتقال.

وذكر نادي الأسير ومصادر محلية ، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الأسرى المحررين، بعد مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها، وهم : سلطان خلوف ومحمود قصراوي من برقين، ومجدي ابو الهيجاء وعطا الجبالي وجمعة ابو خليفة وابراهيم جبر من مخيم جنين، وخالد الحاج وعبد الجبار جرار ونضال عبد الهادي محمد سوقية من مدينة جنين، وحسن زغل من زبوبا، وماهر عابد وعلام صلاح من كفر ذان .

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم جنين، إثر مداهمة عدد من منازل المواطنين، التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية، ما أدى الى إصابة العديد بحالات الاختناق .