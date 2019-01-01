البرازيل تكتسح جوائز "كوبا أميركا"

وكالات / سما /

اكتسحت البرازيل الجوائز الفردية لبطولة "كوبا أميركا" 2019 لكرة القدم، بعدما توجت باللقب التاسع في تاريخها مساء الأحد، بالفوز على بيرو بثلاثية لهدف في المباراة النهائية.

وفاز منتخب "السيليساو" بجائزة اللعب النظيف، حيث تحصل على أقل عدد من الكروت الملونة في البطولة.

في الوقت ذاته، فاز البرازيلي أليسون بيكر بجائزة أفضل حارس مرمى، بعدما تلقى هدفًا وحيدًا خلال 6 مباريات، أما اكتشاف البطولة "إيفرتون" فقد فاز بجائزة هداف البطولة برصيد 3 أهداف، ورغم تساويه مع باولو جيريرو نجم بيرو، إلا أن الأخير سجل ركلة جزاء ضمن أهدافه الثلاثة.

وفاز داني ألفيس قائد منتخب "السامبا" بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليواصل تعزيز أسطورته باعتباره أكثر اللاعبين في تاريخ كرة القدم تحقيقًاً للبطولات.