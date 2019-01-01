محمد صلاح يتحدث عن خروج منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا

وكالات / سما /

لأول مرة منذ فترة طويلة يتحدث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن منتخب مصر، وذلك بعد إقصاء الفراعنة من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وودع المنتخب منافسات البطولة التي تقام على ارضه ووسط جماهيره بالخسارة 1-0، من جنوب أفريقيا باستاد القاهرة.

وقال صلاح عبر حسابه على “تويتر”: “حزين جدا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الأفريقية”.

وتابع: “كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية اللي لازم أشكهرا شكر كبير على الدعم المعتاد منهم”.

وختم نجم الليفر قائلا: ” إن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم”.

يذكر أن صلاح سجل هدفين لمنتخب مصر في مرمى كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا بدور المجموعات.