  1. الرئيسية
  2. الرياضة

محمد صلاح يتحدث عن خروج منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا

الإثنين 08 يوليو 2019 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يتحدث عن خروج منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا


وكالات / سما /

لأول مرة منذ فترة طويلة يتحدث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن منتخب مصر، وذلك بعد إقصاء الفراعنة من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وودع المنتخب منافسات البطولة التي تقام على ارضه ووسط جماهيره بالخسارة 1-0، من جنوب أفريقيا باستاد القاهرة.

وقال صلاح عبر حسابه على “تويتر”: “حزين جدا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الأفريقية”.

وتابع: “كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية اللي لازم أشكهرا شكر كبير على الدعم المعتاد منهم”.

وختم نجم الليفر قائلا: ” إن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم”.

يذكر أن صلاح سجل هدفين لمنتخب مصر في مرمى كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا بدور المجموعات.

#محمد صلاح #كأس أمم أفريقيا

الأكثر قراءة اليوم

النيابة العامة بغزة :الشرطي حسان الحساسنة توفي بالخطأ من سلاح أحد زملائه

خبير عسكري اسرائيلي: الهدوء مع غزة وهم وبهذه الآلية يستبق الاحتلال حربه المقبلة ضد القطاع

أنباء عن عزل سهيل الحسن بعد توترات مع الروس

علاقتنا مع مصر لن تنهار.. تل ابيب توضح حقيقة وجود دفاعات جوية من صنعها حول سد النهضة

السفير اللوح يتحدث عن التطورات بملف حجاج غزة وقضية أصحاب الجوازات المصفرة

اشتية: سنقاضي "إسرائيل" دولياً وحماس طلبت الشراكة في الحكومة

نتنياهو : طالبت الجيش بالاستعداد لمعركة كبيرة في غزة

الأخبار الرئيسية

طيارة

جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة تسللت من غزة

كوشنر يقر : الفلسطينيون أفشلوا مؤتمر البحرين و صفقة القرن لن تتم من دون موافقتهم

موقع عبري يكشف معلومات جديدة: كيف تم إخلاء القوة الخاصة شرق خانيونس؟

وزير المياه : كارثة في غزة العام المقبل .. و97% من مياهها غير صالحة

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة : المقدم "م" قتل بنيران صديقة