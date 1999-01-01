  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أمريكا تقهر هولندا وتتوج بكأس العالم للسيدات

الإثنين 08 يوليو 2019 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تقهر هولندا وتتوج بكأس العالم للسيدات


وكالات / سما /

فازت الولايات المتحدة (2-صفر) على هولندا اليوم الأحد، لتمدد رقمها القياسي بحصد لقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الرابعة.

وافتتحت ميجان رابينو التسجيل من ركلة جزاء تم احتسابها بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 61.

وبعد ذلك بثماني دقائق ضاعفت روز لافل الفارق لتضيف أمريكا اللقب الرابع بعد الفوز به في 1991 و1999 و2015.

ولم يسبق للمنتخب الهولندي، الذي توج بطلا لأوروبا في 2017، التتويج بلقب كأس العالم، حيث كانت هذه هي المشاركة الثانية له بعدما ودع منافسات النسخة الماضية من دور الستة عشر.

وكان المنتخب الأمريكي صعد للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد تسع نقاط ثم تغلب على إسبانيا 2 / 1 في دور الستة عشر ثم على فرنسا 2 /1 في دور الثمانية ثم على إنجلترا 2 / 1 في الدور قبل النهائي.

فيما صعد المنتخب الهولندي لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط ثم تغلب على المنتخب الياباني في دور الستة عشر 2 / 1 ثم على إيطاليا 2 / صفر في دور الثمانية ثم تغلب على السويد 1 / صفر في الدور قبل النهائي.

#أمريكا #كأس العالم #هولندا

الأكثر قراءة اليوم

النيابة العامة بغزة :الشرطي حسان الحساسنة توفي بالخطأ من سلاح أحد زملائه

خبير عسكري اسرائيلي: الهدوء مع غزة وهم وبهذه الآلية يستبق الاحتلال حربه المقبلة ضد القطاع

أنباء عن عزل سهيل الحسن بعد توترات مع الروس

علاقتنا مع مصر لن تنهار.. تل ابيب توضح حقيقة وجود دفاعات جوية من صنعها حول سد النهضة

السفير اللوح يتحدث عن التطورات بملف حجاج غزة وقضية أصحاب الجوازات المصفرة

اشتية: سنقاضي "إسرائيل" دولياً وحماس طلبت الشراكة في الحكومة

نتنياهو : طالبت الجيش بالاستعداد لمعركة كبيرة في غزة

الأخبار الرئيسية

طيارة

جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة تسللت من غزة

كوشنر يقر : الفلسطينيون أفشلوا مؤتمر البحرين و صفقة القرن لن تتم من دون موافقتهم

موقع عبري يكشف معلومات جديدة: كيف تم إخلاء القوة الخاصة شرق خانيونس؟

وزير المياه : كارثة في غزة العام المقبل .. و97% من مياهها غير صالحة

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة : المقدم "م" قتل بنيران صديقة