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فيديو.. منتخب البرازيل يتوج بكوبا أمريكا بعد الفوز على بيرو

الإثنين 08 يوليو 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. منتخب البرازيل يتوج بكوبا أمريكا بعد الفوز على بيرو


وكالات / سما /

توّج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستضاف ملعب “ماراكانا” مباراة النهائي بين البرازيل، وبيرو، وشهد اللقاء أحداثًا مثيرة للغاية، وكانت مباراة حماسية وسريعة.

البرازيل بدأت المباراة بقوة من أجل تسجيل هدف التقدم، وبالفعل نجحت في فعل ذلك بالدقيقة 15 عبر أقدام الشاب المميز إيفرتون سواريس، بعد تمريرة رائعة من جابرييل جيسوس.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تعادل منتخب بيرو عبر اللاعب المميز جيريرو من ركلة جزاء.

ولكن قبل إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط، نجح جابرييل جيسوس في تسجيل هدف التقدم، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض سيليساو بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب البرازيل إنهاء الأمور بتسجيل هدف ثالث، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، بعد تعرض نجم المباراة جابرييل جيسوس للطرد في الدقيقة 70، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليلعب السامبا ناقص لاعب 20 دقيقة.

وبالرغم من ضغط بيرو المستمر، إلا أن البرازيل نجحت في حسم اللقب لصالحها من خلال الحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 87، ليسجلها بعد ذلك الشاب المميز ريتشارلسون بالدقيقة الأخيرة من المباراة، لينتهي اللقاء بتتويج السيليساو بكوبا أمريكا بعد غياب دام أكثر من 12 عامًا، عندما فازت به البرازيل عام 2007.

#منتخب البرازيل #البيرو

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