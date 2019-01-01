اتفاق مع الأردن للربط الجمركي على المعابر وتشجيع الاستيراد عبر موانئها

رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية، اليوم الإثنين، عن اتفاق مع الحكومة الاردنية للربط الآلي وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا على المعابر المشتركة، ضمن آلية تحفظ الخصوصية الآمنة لجمارك كل طرف، واستخدام المعلومات لتسهيل التجارة على ان تنتهي أعمال الربط قبل نهاية الشهر الحالي.

وجاء التوصل الى اتفاق في ختام مباحثات أجراها وزير المالية شكري بشارة مع نظيرة الأردني عز الدين كناكرية، أمس الأحد، في اطار اجتماعات اللجنة الفلسطينية الاردنية العليا المشتركة، التي عقدت اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان على مدى اليومين الماضيين.

وقالت المالية إن مباحثات بشارة وكناكرية تركزت على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل الجمركي وإدارة المعلومات المالية الحكومية.

وتم الاتفاق على تبادل المعلومات حول الضبطيات للمهربين من كلا الطرفين، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقا في مكافحة التهريب الوقائي، من خلال خطاب موجه من الجمارك الفلسطينية إلى الجمارك الأردنية، فيما يتعلق بما يسمح للمسافرين إدخاله من المواد المسموح بها، خصوصا من التبغ والسجائر من أجل الحد من ظاهرة تهريب السجائر.

كما اتفق الجانبان على إجراء دراسة مشتركة حول التعديلات والتحديثات التي قام بها الجانب الأردني على قانون الجمارك لسنة 1962، والذي ما زال ساري المفعول في فلسطين.

واتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين تقوده الادارات الجمركية لدى كل طرف بالتنسيق مع وزارات الصناعة والاقتصاد والنقل والدوائر المعنية من الجانبين، لدراسة انشاء منطقة لوجستية حرة في الجانب الأردني مع الحدود الفلسطينية، كأحد الانظمة الاقتصادية المعمول بها في الجمارك بغرض توسيع قاعدة النشاط التجاري مع الجانب الأردني، وتحفيز الاستيراد من خلال الموانئ والمعابر الاردنية إلى فلسطين، على ان ينهي أعماله خلال ثلاثة أشهر.

وأكدا أهمية مواصلة الجهود المشتركة في تبادل الخبرات والتدريب للوصول إلى افضل الممارسات العملية في تطوير مهارات الكادر الجمركي وأنظمة العمل والبحث في التوصل إلى اتفاقية الازدواج الضريبي.

وأكد الجانب الأردني استعداده لتقديم الخبرات للجانب الفلسطيني حول خبرة الأردن في نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية.

وقال وزير المالية شكري بشارة ان الخبرة الأردنية غنية جدا بالنسبة لنا ومهمة، خاصة أن جزءاً كبيرا من معاملتنا المالية معتمدة في الأساس على القوانين الأردنية .

وأضاف: ما زلنا في فلسطين نعتمد في الكثير من إجراءاتنا المالية على النظم الأردنية، ومنها قانون الأبنية والضرائب، ما يدفعنا لمواصلة التعاون مع الأشقاء في الأردن .

كما كشف بشارة عن وجود توجه جاد لدى الجانيين لعمل منطقة تجارية صناعية محايدة على الحدود، لديها القدرة على تغطية متطلبات استيراد المشتقات النفطية.