الاحتلال يعتقل مواطنا ويهدم منزلا قيد الإنشاء في الخليل

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا قيد الإنشاء، في خربة القط، ببلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر محمود عوض ، بأن قوات الاحتلال ترافقها آليات ثقيلة داهمت أراضي وممتلكات المواطنين في خربة القط، وهدمت منزلا قيد الانشاء مكون من طابق مساحته 150 مترا مربعا تقريبا، وتعود ملكيته للمواطن محمد خليل عبد الفتاح صبارنة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم مواطنا من الخليل وسلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت المواطن احمد وائل الطل (26 عاما) بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل وسلمت عددا من المواطنين استدعاءات لمقابلة مخابراتها، عرف منهم الاشقاء محمد وبهاء وصابر عيسى زماعرة، والشقيقان احمد وسجد عزمي زماعرة، ومحمد وليد زماعرة، وعنان يوسف زماعرة.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.