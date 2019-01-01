مهرجان بالونات في سديروت ردا على البالونات الحارقة

القدس المحتلة / سما /

أجرت بلدية سديروت مساء أمس الأحد مهرجان البالونات لأطفال سديروت ومستوطنات غلاف غزة المحيطة بهم، وذلك كنوع من محاولة البلدية تخفيف الصدمة النفسية التي يعاني منها سكان غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة التي يتم اطلاقها من قطاع غزة تجاه الأراضي الاسرائيلية.

ووفقا للقناة العبرية السابعة فقد شارك في المهرجان شخصيات مسؤولة كبيرة، وسط مطالب من الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ عملية عسكرية للقضاء على ظاهرة البالونات.

من جانبه فقد أكد رئيس بلدية سديروت ألون بن دفيدي بأن مهرجان البالونات يأتي في الوقت الذي عادت به البالونات الحارقة إلى تصدر الصفحات الأولى في وسائل الإعلام.