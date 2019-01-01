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يعلون: علينا التعامل مع قطاع غزة على انه مسألة إنسانية اقتصادية

الإثنين 08 يوليو 2019 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يعلون: علينا التعامل مع قطاع غزة على انه مسألة إنسانية اقتصادية


القدس المحتلة / سما /

صرح موشيه يعلون، أحد اقطاب تحالف "ازرق ابيض" المعارض، خلال مقابلة إذاعية معه صباح اليوم: "لقد اتخذنا قرارا في تحالف ازرق ابيض، بالمضي في خوض الانتخابات الوشيكة بنفس التركيبة والترتيب للائحة المرشحين التي خضنا بها انتخابات الكنيست في ابريل المنصرم".

وأضاف يعلون، الذي شغل منصب وزير الحرب في حكومة نتنياهو السابقة: "انه وضع طارئ، والأمور في الدولة تسير بعشوائية وليست بإدارة من احد. لقد خضنا هذه المعركة من اجل إيجاد سلطة بديلة".

وفي حديثه عن التوتر على جانبي الحدود مع قطاع غزة، قال يعلون في ذات المقابلة الاذاعية هذا الصباح: "ان انتهاك السيادة في نظرنا خط احمر. فإذا اطلقت النيران باتجاهنا، ينبغي تدمير مصدر النيران فورا".

واستدرك يعلون قائلا: "في المقابل علينا التعامل مع قطاع غزة على انه مسألة إنسانية اقتصادية. لقد تم خلال ولايتي في وزارة الحرب، نقل الأموال الى القطاع بوساطة الأمم المتحدة، عبر بنك البريد في غزة. أما اليوم فهذه الأموال تبدو وكأنها ابتزاز".

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