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نتنياهو يعلق على عملية جيش الاحتلال في قلب خانيونس وهذا ما قاله ..

الإثنين 08 يوليو 2019 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلق على عملية جيش الاحتلال في قلب خانيونس وهذا ما قاله ..


القدس المحتلة / سما /

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الجيش بنيامين نتنياهو إلى تحقيق الجيش الاسرائيلي بخصوص كشف القوة الخاصة في قلب خانيونس، مؤكدا على ضرورة استنتاج الدروس والعبر من تلك العملية للاستفادة منها في العمليات المقبلة.

ووفقا لقناة كان العبرية فقد أظهر تحقيق الجيش الاسرائيلي بأن المقدم أ قتل بنيران صديقة على حد زعم القناة، حيث أطلق عليه زميله النار عن طريق الخطأ.

من جانبه فقد بارك نتنياهو الجنود والطيارين الذين شاركوا في تلك العملية التي وصفها بالصعبة والمعقدة للغاية، بما في ذلك عملية الاخلاء البطولية على حد وصفه.

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