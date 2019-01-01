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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بصفوف حماس واسرى محررين في الضفة والقدس

الإثنين 08 يوليو 2019 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بصفوف حماس واسرى محررين في الضفة والقدس


رام الله / سما /

 اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 25 مواطنا من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الاثنين طالت قيادات وكوادر في حركة حماس وأسرى محررين.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.
 
وعرف من المعتقلين
عبدالجبار جرار.
مجدي أبو الهيجا.
خالد الحاج.
جمعة أبو خليفة .
محمد سوقية .
حسن محمد زغل
 سلطان أحمد خلف
علام محمد صلاح
ماهر عابد.
إبراهيم جبر
نضال عبد الهادي
عطا الجبالي.
 إبراهيم يونس عقب اقتحامها مدينة قلقيلية.
الأسير المُحرَر عبيدة جبور من منزله في قرية سالم شرق نابلس.
الأسير المُحرَر أحمد خالد العمور من منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وفي مدينة القدس المحتلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في قرية العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة. وعرف منهم
محمد زكريا عليان
مجد حلايقة
علي محمد مصطفى
محمد رمزي محيسن
وليد زياد عبيد
يزن أيمن عبيد

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