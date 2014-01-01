وحدة الاستطلاع بلواء غولاني تتجهز للمواجهة المقبلة مع غزة

القدس المحتلة / سما /

أنهى لواء غولاني بالجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية لوحدة الاستطلاع فيه تحاكي مواجهة في قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن التدريبات جرت في منطقة أوفاكيم بالنقب بإشراف قائد الوحدة المقدم شمعون سيسو، بحضور رئيس أركان الجيش آفيف كوخافي، وجرت التدريبات من أجل استعداد أفضل للوحدة في المعركة القادمة.

وأوضحت القناة أن وحدت الاستطلاع خلال التدريبات التي استمر لمدة 3 أيام، نفذت مهامها كاملة وشنت هجمات وحددت مواقع العدو ودمرتها بشكل مستقل.

وأشارت إلى أن أفراد الوحدة قاتلوا في أماكن صعبة خلال التدريبات وفي مناطق مأهولة بالمباني وأخرى مفتوحة ومارسوا قتالاً تحت الأرض.

وقال المقدم سيسو: "إن الهدف من التدريبات هو محاكاة واقع العدو والأرض لديه بالضبط، من أجل إعداد القوات لمستوى أمثل في المواجهة المحتملة القادمة في قطاع غزة، ونفذت وحدة الاستطلاع المهام بنجاح وعبرت عن قدراتها العالية".

وتتكون الوحدة من 4 فرق إحداها للإنقاذ والإطفاء، ومجموعة أخرى للكشف عن مواقع العدو وتدميرها ولديها فريق متخصص في هذا المجال من خلال إطلاق النار براً وجواً وبحراً.