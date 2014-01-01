  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤول اسرائيلي يطالب بإنهاء سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة "ج"

الأحد 07 يوليو 2019 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول اسرائيلي يطالب بإنهاء سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة "ج"


رام الله / سما /

طالب رئيس مجلس شومرون الإقليمي بالضفة الغربية يوسي داغان بوقف سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة "ج" في الضفة الغربية.

جاءت تصريحات داغان وفق القناة العبرية السابعة اليوم الأحد، في تعليق له على تعليق الأعلام الفلسطينية فوق أعمدة الكهرباء في الطرق المؤدية إلى المستوطنات في الضفة.

وقال داغان: "إن خطورة وجود عشرات الآلاف من المنازل الفلسطينية غير القانونية، وفق زعمه، والتي تقابل برد فعل صفري من الحكومة الإسرائيلية أكثر خطورة من تعليق الأعلام الفلسطينية.

ويأتي تعليق الأعلام في احتجاج لحركة ريجافيم الاستيطانية اليمينية المتطرقة التي تطالب بإلغاء سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة "ج" في الضفة.

وطالب داغان الحكومة الإسرائيلية بأن تعود إلى رشدها، قائلاً: "إذا كانت الحكومة لا يخطر ذلك على بالها، فقد تكون هناك دولة إرهابية هنا".

طالب رئيس مجلس شومرون الإقليمي بالضفة الغربية يوسي داغان بوقف سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة "ج" في الضفة الغربية. جاءت تصريحات داغان وفق القناة العبرية السابعة في تعليق له على تعليق الأعلام الفلسطينية فوق أعمدة الكهرباء في الطرق المؤدية إلى المستوطنات في الضفة. وقال داغان: "إن خطورة وجود عشرات الآلاف من المنازل الفلسطينية غير القانونية، وفق زعمه، والتي تقابل برد فعل صفري من الحكومة الإسرائيلية أكثر خطورة من تعليق الأعلام الفلسطينية. ويأتي تعليق الأعلام في احتجاج لمنظمة ريجافيم الإسرائيلي التي تطالب بإلغاء سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة "ج" في الضفة. وطالب داغان الحكومة الإسرائيلية بأن تعود إلى رشدها، قائلاً: "إذا كانت الحكومة لا يخطر ذلك على بالها، فقد تكون هناك دولة إرهابية هنا".

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: بهذه الالية تستعد حماس للحرب القادمة واسرائيل تصر على استبدال جناح مسلح بـ"جيش"

توتر شديد.. اسرائيل ترفض نداءات مصر وتنشر نظام دفاعي حول سد النهضة لحمايته

القسام يوضح بشأن اسير اسرائيلي محتجز لديها بغزة

تقرير إسرائيلي : الشاباك غير أساليب عمله في غزة

قيادي فلسطيني يوضح حقيقة تقديم الاحتلال لتسهيلات في اطار التفاهمات لغزة

محدث : الاحتلال يعتقل شابا ووالده بزعم تنفيذ عملية دهس بحزما

صحف عبرية في ذكرى عدوان 2014 : الحرب التي لا تنتهي أبدا

الأخبار الرئيسية

حجلج غزة

السفير اللوح يتحدث عن التطورات بملف حجاج قطاع غزة وقضية أصحاب الجوازات المصفرة

جيش الاحتلال

خبير عسكري اسرائيلي: الهدوء مع غزة وهم وبهذه الآلية يستبق الاحتلال حربه المقبلة ضد القطاع

3

علاقتنا مع مصر لن تنهار.. تل ابيب توضح حقيقة وجود دفاعات جوية من صنعها حول سد النهضة

تطورات بملف المصالحة.. مصادر دبلوماسية تكشف عن موعد زيارة الوفد المصري لغزة

يديعوت : إسرائيل فشلت في ردع المقاومة والمستوطن فقد الشعور بالأمن