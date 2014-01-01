مسؤول اسرائيلي يطالب بإنهاء سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة "ج"

رام الله / سما /

طالب رئيس مجلس شومرون الإقليمي بالضفة الغربية يوسي داغان بوقف سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة "ج" في الضفة الغربية.

جاءت تصريحات داغان وفق القناة العبرية السابعة اليوم الأحد، في تعليق له على تعليق الأعلام الفلسطينية فوق أعمدة الكهرباء في الطرق المؤدية إلى المستوطنات في الضفة.

وقال داغان: "إن خطورة وجود عشرات الآلاف من المنازل الفلسطينية غير القانونية، وفق زعمه، والتي تقابل برد فعل صفري من الحكومة الإسرائيلية أكثر خطورة من تعليق الأعلام الفلسطينية.

ويأتي تعليق الأعلام في احتجاج لحركة ريجافيم الاستيطانية اليمينية المتطرقة التي تطالب بإلغاء سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة "ج" في الضفة.

وطالب داغان الحكومة الإسرائيلية بأن تعود إلى رشدها، قائلاً: "إذا كانت الحكومة لا يخطر ذلك على بالها، فقد تكون هناك دولة إرهابية هنا".

طالب رئيس مجلس شومرون الإقليمي بالضفة الغربية يوسي داغان بوقف سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة "ج" في الضفة الغربية. جاءت تصريحات داغان وفق القناة العبرية السابعة في تعليق له على تعليق الأعلام الفلسطينية فوق أعمدة الكهرباء في الطرق المؤدية إلى المستوطنات في الضفة. وقال داغان: "إن خطورة وجود عشرات الآلاف من المنازل الفلسطينية غير القانونية، وفق زعمه، والتي تقابل برد فعل صفري من الحكومة الإسرائيلية أكثر خطورة من تعليق الأعلام الفلسطينية. ويأتي تعليق الأعلام في احتجاج لمنظمة ريجافيم الإسرائيلي التي تطالب بإلغاء سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة "ج" في الضفة. وطالب داغان الحكومة الإسرائيلية بأن تعود إلى رشدها، قائلاً: "إذا كانت الحكومة لا يخطر ذلك على بالها، فقد تكون هناك دولة إرهابية هنا".