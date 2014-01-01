اتفاق فلسطيني أردني على رفع قدرة الربط الكهربائي

عمان /سما/

اتفقت فلسطين والأردن، اليوم الأحد، على رفع قدرة الربط الكهربائي بين البلدين لزيادة الطاقة المصدرة من الأردن إلى فلسطين من 26 ميغاواط تغطي أريحا والاغوار حاليا إلى 80 ميغاواط لتغطية مناطق القدس والعيزرية وأبو ديس.

كما اتفق الجانبان خلال اجتماعين منفصلين عقدهما وزير المالية شكري بشارة، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ومسؤولين في الوزارة، على بحث آليات تزويد فلسطين بالمشتقات النفطية عبر الأردن.

وقال بشارة: إن الهدف الاستراتيجي للحكومة الفلسطينية هو تنويع مصادر الاستيراد عبر الأردن، مؤكدا أن الجانبين اتخذا قرارات عملية قابلة للتنفيذ، بما فيها المنشآت اللوجستية والبنية التحتية اللازمة

بدورها، قالت زواتي: إن الربط الكهربائي يزود مدينة أريحا والأغوار بالكهرباء، واليوم يجري الحديث عن رفع قدرة هذا الخط من 26 ميغاواط ليصل الى 80 ميغاواط لتزويد القدس وأبو ديس والعيزرية بالتيار الكهربائي من الشبكة الأردنية.

وأضافت أن الجانبين اتفقا على الاستمرار بتدريب الكوادر الفنية الفلسطينية في الأردن، من خلال برنامج تدريبي خاص تعقده شركة الكهرباء الوطنية لغايات نقل الخبرة المكتسبة لديها في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا آليات استيراد المشتقات النفطية لتنويع مصادر الطاقة في فلسطين.

من جانبه، بيّن ملحم أن الجانبين يبنيان على ما أنجز سابقا وما توصلت اليه لجان مشتركة فنية وتجارية لتوسعة الربط الكهربائي مع الأردن، من خلال المرحلة الثانية من مشروع الربط، متوقعا ان يبدأ المشروع خلال الشهرين المقبلين على أن يتم انجاز المشروع خلال سبعة أشهر ويغطي القدس والعيزرية وأبو ديس.

وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أمجد الرواشدة: إن المشروع سيأخذ صفة الاستعجال لغايات تنفيذه بأسرع وقت ممكن لتلبية احتياجات الجانب الفلسطيني.

في سياق آخر، قال وزير المالية شكري بشارة خلال لقاء نظيرة الأردني عز الدين كناكرية، إن الخبرة الأردنية غنية جدا بالنسبة لنا ومهمة، خاصة أن جزءاً كبيرا من معاملتنا المالية معتمدة في الأساس على القوانين الأردنية .

وتابع بشارة: ما زلنا في فلسطين نعتمد في الكثير من إجراءاتنا المالية على النظم الأردنية، ومنها قانون الأبنية والضرائب، ما يدفعنا لمواصلة التعاون مع الأشقاء في الأردن .

وكشف عن وجود توجه جاد لدى الجانيين لعمل منطقة تجارية صناعية محايدة على الحدود، لديها القدرة على تغطية متطلبات استيراد المشتقات النفطية.