القاهرة: اجتماع يناقش إنشاء مركز تدريب عسكري للتدريبات المشتركة

القاهرة /سما/

بدأت اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع التمهيدي للندوة الرابعة والعشرين لممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، بمشاركة فلسطين،لمناقشة موضوع "انشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية".

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: مدير دائرة التدريب والتطوير في وزارة الداخلية العقيد ركن إحسان حمايل ممثلا عن رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء يوسف الحلو، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .

وأكد الامين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية السفير خليل الذوادي، أن الاجتماع يناقش على مدى11يوما إعداد دراسة للقوات المسلحة العربية لعرضها على الاجتماع القادم لرؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية.

وأعرب عن تقديره للدراسة التي سيقوم بإعدادها ومراجعتها ممثلو رؤساء هيئات التدريب خلال أعمال اجتماعهم بشأن موضوع "إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية"، وهي دراسة ستساهم في تحقيق التنسيق والتكامل وبلوغ الأهداف لتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة العربية، وتم اختيار دولة فلسطين أن تكون في لجنة الصياغة .

وقال الذوادي: إن أهمية الدراسة تكمن في إظهار ضرورة التدريب العسكري المشترك بين القوات العربية والتي تهدف إلى تحديد مجالات التدريب العسكري المشترك وفقا للتحديات والتهديدات التي تواجه الوطن العربي، مؤكدا أن مشاركة الوفود العربية في اجتماع اليوم دليل على عزم الدول العربية تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات والانشطة العسكرية.

بدوره، أكد رئيس الاجتماع، رئيس وفد موريتانيا، أهمية موضوع الدراسة، والذي يعتبر نقلة نوعية للقوات المسلحة العربية في هذا الوقت لما سيضيفه من معارف وخبرات تساهم في التصدي لمختلف التحديات والتهديدات المحيطة بالأمن القومي العربي.

وجرى خلال الجلسة الافتتاحية تسليم الرئاسة من رئيس وفد المغرب رئيس الندوة السابقة الى ممثل موريتانيا وسيرفع الاجتماع الدراسة إلى رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية في اجتماعهم المقبل بمقر الجامعة العربية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019