أونروا: قدمنا مساعدات مالية لـ 2226 أسرة في غزة

غزة / سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغل اللاجئين، "أونروا" تقديمها مساعدات مالية لصالح 2226 أسرة فقيرة في قطاع غزة، بدعم من سلطنة عمان.

وتبرعت حكومة سلطنة عمان بمبلغ 333,900 دولار لبرنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية التابع لـ"أونروا" في غزة. ومن خلال هذا التبرع تمكنت الأخيرة من توزيع المساعدات المالية على 2,226 أسرة فقيرة ممن يعيشون على أقل من 1.74 دولار يومياً للفرد والمسجلين في شبكة الأمان الاجتماعي التابعة لها.

وأوضحت "أونروا"، في بيان، أمس، أن الأسر المستحقة يجب أن تكون مكونة من أربعة أفراد على الأقل وألا يكون لديها مصدر دخل ثابت من "أونروا" أو من السلطة الفلسطينية أو من المنظمات الدولية الأخرى وألا تكون قد استفادت من تبرعات سابقة مثل لحوم الأضاحي أو اللحوم المجمدة أو طرود سحور رمضان.

وذكرت أن كل عائلة حصلت على مساعدة مالية بمقدار 150 دولار أمريكي.

وقال رئيس برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في "أونروا" عاصم أبو شاويش: إن هذه المساعدة السنوية السخية من حكومة سلطنة عمان تعطي بصيصا من الأمل لأسر اللاجئين الأشد فقرا والأكثر احتياجا في غزة، الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية.

الجدير بالذكر أنه منذ عام 2009، تقدم حكومة سلطنة عمان مساعدات نقدية بشكل سنوي لعائلات اللاجئين الفلسطينيين من خلال "أونروا" في الأردن ولبنان وغزة.