رئيس البرلمان المصري عن "صفقة ترامب": "حدودنا غير خاضعة للتغيير.. ومن حارب لا يبيع"

القاهرة /سما/

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، إن القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، هدفه الأساسى هو جذب الاستثمار، مضيفًا: "اللى مش عارف قيمة هذه البلد عليه أن يدرس التاريخ، ويقرأ كتاب عبقرية مصر ليعرف المزايا التقديرية اللى يضعها هذا المكان، هذا البلد مغرى ولدينا طلبات كثيرة للحصول على الجنسية".

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون، أنه ليس هناك أى دولة فى العالم لا تمنح الجنسية مقابل الاستثمار، مُعلقًا على أحد النواب الذى ربط المشروع بما يسمى "صفقة القرن"، بقوله: "ليس هناك ما يوجد باسم "صفقة القرن"، اللى تقدموا بها نفوها، هذه الدولة بحدودها المعروفة غير خاضعة لأى تغيير".

وشدد رئيس البرلمان: "أكرر أن حدود الدولة واضحة وغير خاضعة للتغيير، القيادة السياسية حاربت، من حارب لا يعرف البيع على الإطلاق".