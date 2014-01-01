ملحم: اللجنة الوزارية الفلسطينية الاردنية المشتركة تبدا اجتماعاتها في عمان

رام الله / سما /

بدأت اللجنة الوزارية الفلسطينية الأردنية المشتركة اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان اليوم برئاسة رئيسي وزراء البلدين الفلسطيني د. محمد اشتيه والاردني عمر الرزاز .

وقال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم إن الجانب الفلسطيني يعلق أمالا كثيرة على اجتماعات اللجنة الوزارية الفلسطينية الاردنية المشتركة والهادفة لتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس من أجل بدء الانفكاك التدريجي عن اسرائيل وتعميق العلاقات مع الاشقاء العرب.

وأوضح ملحم أن الهدف من الاجتماعات الثنائية اليوم بين وزراء الصحة والاقتصاد والزراعة والمالية والطاقة والنقل والمواصلات للبلدين هو البحث في تعميق العلاقات وافاق التعاون المشترك وتوقيع اتفاقيات من شأنها تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأضاف ملحم أن هناك الكثير من القضايا المطروحة على جدول الاعمال في البند الاقتصادي من ضمنها تفعيل اتفاقية نقل البضائع التي تم تعطيلها من قبل الاحتلال ورفع الكميات ضمن القوائم السلعية والسماح لزيادة التصدير.

وشدد ملحم على ان هذه اللقاءات وغيرها من شأنها أن تفتح آفاقا لزيادة التعاون وتقليل الاعتماد على الاحتلال بكافة المجالات في الصحة والاقتصاد والزراعة والطاقة والنقل والمواصلات وتعميق العلاقات مع العرب.