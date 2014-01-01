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الأحمد يلتقي أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطين

الأحد 07 يوليو 2019 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يلتقي أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطين


بيروت /سما/

 التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، اليوم الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، بأمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطين العميد مصطفى حمدان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات.

وقال الأحمد: إن هناك شراكة نضالية مع المرابطين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي"، وهناك وحدة المصير والهدف ومواجهة العدو الواحد، ولطالما قال الشهيد الخالد جمال عبد الناصر ان حركة فتح هي أنبل ظاهرة خلقت."

واعتبر ان هدف صفقة القرن تصفية القضية الفلسطينية وتحقيق الحلم الصهيوني في خلق حقائق على الأرض باتجاه اسرائيل الكبرى، مشيراً الى ان ضم القدس والجولان يصب في سياق هذا الحلم.

وحيّا الأحمد الشعب اللبناني بكل مؤسساته الرسمية والحزبية ومختلف مكوناته، مؤكداً ان مقاطعة لبنان لورشة المنامة أضافت قوة للموقف الفلسطيني.

بدوره، اعتبر حمدان ان اللقاء هو لقاء الفريق الواحد الذي يكون دائماً توجهه بالنضال والكفاح من أجل تحرير فلسطين، مضيفا: "هذا شرف لنا نحمله الى الأبد بأننا نتطلع إلى قباب القدس وكنائسها، ونسعى للذهاب لنصلي معاً في المسجد الأقصى محرراً ونحضر القداديس في كنائسها."

وأكد حمدان أن الشعب الفلسطيني وفي مقدمته منظمة التحرير وحركة فتح هم الذين أسقطوا صفقة العصر مع كل الأطراف الفلسطينية، كما أسقطوا الكثير من الصفقات سابقاً.

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