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إيران: أمريكا حذرتنا من ضربة محدودة بعد إسقاط الطائرة المسيرة

الأحد 07 يوليو 2019 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: أمريكا حذرتنا من ضربة محدودة بعد إسقاط الطائرة المسيرة


طهران /سما/

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرتها في رسالة، بعد إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، من ضربة عسكرية محدودة.

وقال غلام رضا جلالي، رئيس وكالة الدفاع المدني الإيرانية، إن الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى إيران تحذرها من ضربة محدودة بعد إسقاط الطائرة.

ونقلت وكالة "فارس" عن جلالي، وهو أيضا قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني، قوله "بعد إسقاط طائرتها بدون طيار، أخبرتنا الولايات المتحدة من خلال وسطاء دبلوماسيين بأنها تريد القيام بعملية محدودة".

وأضاف رضائي "لكن رد إيران كان أننا نعتبر كل عملية بداية للحرب".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤولين إيرانيين، بعد إسقاط الطائرة، القول إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان، حذر فيها من هجوم أمريكي وشيك على إيران. ونفى مسؤولون إيرانيون وأمريكيون التقرير.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، في الشهر الماضي، إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.

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