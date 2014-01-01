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بالصور.. هنية يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الجاد لوقف الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة

الأحد 07 يوليو 2019 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. هنية يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الجاد لوقف الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة


غزة / سما/

أقامت مؤسسة أمواج الرياضية وقفة احتجاجية أمام مقر الأمين العام للأمم المتحدة بمدينة غزة وذلك استنكارا للإجراءات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية ومنع بعثة نادي خدمات رفح من التوجه إلي المحافظات الشمالية لخوض مباراة إياب نهائي كأس فلسطين أمام نادي مركز بلاطة.

وجاء ذلك بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والوطنية ومؤسسات حقوق الإنسان وجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية، يتقدمهم عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة واعضاء الاتحاد، وعصام قشطة عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.

وقال هنية أن الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الأمين العام للأمم المتحدة تأتي بعد رفض دولة الاحتلال الإسرائيلي لبعثة خدمات رفح وعدم السماح لأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية واتحاد الكرة وجمعية الكشافة والمرشدات واللاعبين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية من التوجه إلي المحافظات الشمالية في انتهاك واضح لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تسمح بتنقل الرياضيين دون عوائق.

وطالب هنية، الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الجاد لوقف الإجراءات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الاولمبية الدولية بالوقوف أمام مسؤولياتهم لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضة الفلسطينية.

وأكد هنية أن الأسرة الرياضية ورغم كل الممارسات العدوانية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي مصممة على استمرار النشاط الرياضي، مشيراً إلي أن اتحاد الكرة برئاسة اللواء جبريل الرجوب يعمل على كافة المستويات من أجل اصدار التصاريح لدخول بعثة خدمات رفح إلي المحافظات الشمالية.

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