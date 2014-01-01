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بالاسماء.. الية السفر عبر معبر رفح غدا الاثنين

الأحد 07 يوليو 2019 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء.. الية السفر عبر معبر رفح غدا الاثنين


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاحد،  أن السفر سيكون للحافلات الثانية والثالثة، والرابعة حتى الرقم (100) من كشف (7/4).

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 7:00، صباح الإثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للاطلاع على كشف الاسماء: اضغط هنا

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