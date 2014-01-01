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الطباع: تسهيلات إسرائيل لقطاع غزة "ترقيع"!

الأحد 07 يوليو 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطباع: تسهيلات إسرائيل لقطاع غزة "ترقيع"!


غزة / سما/

وصف ماهر الطباع رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، يوم الأحد، التسهيلات التي أعلنت عنها إسرائيل بأنها "ترقيع" لا فائدة منه، مشددًا على أن المطلوب حلول جذرية وليس تسهيلات.

وقال في تصريح صحفي، إن "هذه التسهيلات لن تساهم في تحسين الحياة الاقتصادية في قطاع غزة، فالوضع الاقتصادي بغزة بحاجة إلى حل جذري وليس إلى تسهيلات".

وأضاف: "تلك التسهيلات تأتي ضمن إطار تفاهمات التهدئة، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بوساطة مصرية وقطرية وأُممية، ولكنها لا تشمل كافة التجار ورجال الأعمال".

وشدد على أنه "رغم منح تلك التسهيلات، ما زالت إسرائيل تعرقل منح المئات من كبار التجار ورجال الأعمال، تصاريح للعمل، وذلك لدواع أمنية بدون سبب"- على حد قوله.

وأكد أن ذلك يوضح مقدار التناقض في منح تلك التسهيلات التي أعلنتها إسرائيل مؤخرًا، كنوع من التخفيف عن قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بأنه ”الأسوأ“ منذ 2014.

وخلال الأشهر الأخيرة، حذر فلسطينيون ومؤسسات دولية بما فيها الأمم المتحدة، من تفجر الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب القيود الإسرائيلية.

وارتفعت نسبة البطالة في غزة إلى 52 % ، وتخطت نسبة الفقر 80 % في 2018، بحسب كل من الإحصاء الفلسطيني واللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة.

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