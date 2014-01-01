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قيادة الشعبية داخل السجون: أسرى سينضمون لمعركة الوحدة والإرادة

الأحد 07 يوليو 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادة الشعبية داخل السجون: أسرى سينضمون لمعركة الوحدة والإرادة


غزة / سما/

 أعلنت قيادة منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال الأحد، عن انضمام أسرى آخرين صدر بحقهم قرارات اعتقال إداري لمعركة الوحدة والإرادة.

وقالت قيادة المنظمة في بيانها الثاني، إنّ معركة الوحدة والإرادة ما زالت مستمرة، مضيفاً أنّ معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها المناضلون الثوريون الذين حسموا خيارهم برفض الاعتقال الإداري بأمعائهم الخاوية، في الوقت الذي تمارس فيه مصلحة السجون كافة أشكال التعذيب والتنكيل بالأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في معتقلي النقب وعوفر بعد أن تم عزلهم في زنازين.

وأكدت، المنظمة في سجون الاحتلال بهذا الإطار على التالي:-

أولاً: سينضم هذا الأسبوع أسرى آخرين صدر بحقهم قرارات اعتقال إداري ومنهم من تم تحويله للاعتقال الإداري بعد أن أنهى فترة محكوميته الظالمة التي فرضتها عليهم محاكم الاحتلال العسكرية.

ثانياً: نحذر إدارة السجون الاحتلال ومخابراتها من استمرار المس بالأسرى المضربين عن الطعام.

ثالثاً: ندعو جماهير شعبنا وقواه المناضلة والحية إلى البدء بدعم الأسرى المضربين عن الطعام عبر فعاليات ودعم وإسناد شعبي واسع. وفي هذا السياق نحيي الدور الطليعي والمتقدم لكل من لجنتي الأسرى للجبهة والقوى في غزة على الفعاليات والأنشطة التي نظمتها وستنظمها دعماً للأسرى المضربين والتي تشكل أحد أهم ركائز وروافع النضال المساند للأسرى والمضربين بشكل خاص. كما نثمن دعوة القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله للمشاركة الفاعلة يوم الثلاثاء بفعالية وطنية شعبية لدعم الأسرى والتأكيد على رفض كل محاولات المس بقضيتنا الوطنية.

رابعاً/ ندعو الكل الوطني إلى إعداد صيغة برنامج نضالي يتعلق بالأسرى الإداريين ودعمهم ومساندتهم، وإثارة هذا الملف على كافة الصعد والمستويات.

خامساً/ نجدد دعوتنا للأسرى المحررين الإداريين بالأخص والذين خاضوا هذه المواجهة سابقاً بتنظيم يوم دعم يتم من خلاله الإعلان عن إضراب عن الطعام ليوم واحد فقط.

جماهير شعبنا،،،

إن معركة الوحدة والإرادة ستتسع وتتصاعد وتحتاج إلى كل دعم ومساندة لها فكل دعم يعزز موقع الاسرى الذين يخوضون هذه المواجهة ويمكنّهم من تحقيق أهدافها.

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