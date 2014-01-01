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وفاة إسرائيلية أصيبت خلال هربها من الصواريخ

الأحد 07 يوليو 2019 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة إسرائيلية أصيبت خلال هربها من الصواريخ


غزة / سما /

توفيت إسرائيلية، اليوم الأحد، متأثرة بجروحها التي أصيبت بها في شهر مايو/ أيار الماضي، خلال محاولتها الاختباء إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ على مدينة عسقلان.

وقالت مصادر عبرية إن رفقة جميل (89 عاما)، سقطت على الأرض بينما كانت تحاول الاختباء من الصواريخ التي أطلقها فلسطينون من قطاع غزة، في موجة التصعيد التي جرت في شهر مايو/ أيار الماضي.

وأوضحت المصادر العبرية نقلا عن مصادر طبية في مستشفى برزلاي بعسقلان: أن المرأة أصيبت برضوض في الظهر، وخلال فترة مكوثها بالمستشفى ظهرت لها مشاكل أخرى تسبب بتردي حالتها الصحية، حتى توفيت اليوم متأثرة بجروحها.

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