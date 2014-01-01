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وكيل وزارة الأوقاف يتفقد سير امتحان التجويد العام في الفرع التحريري

الأحد 07 يوليو 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 تفقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، اليوم الأحد، سير الامتحان التحريري الذي يعقد في المحافظات، ضمن امتحان التجويد العام الذي جرى شقه الشفوي قبل أسبوع بمشاركة 3000 ممتحن من مختلف الأعمار من الذكور والإناث، بعدما اجتازوا الامتحان الشفوي بمجموع علامات 70 فما فوق.

واوضح أبو الرب في بيان للوزارة، انه بناء على توجيهات القيادة وبتعليمات من رئيس الوزراء محمد اشتية تعمل وزارة الأوقاف جاهدة من خلال برامجها وخططها على فتح المزيد من مراكز ودور القرآن الكريم بما يخدم الخطاب الديني الوسطي والمعتدل المستند على القرآن والسنة النبوية الصحيحة، مؤكدا اعتزاز الوزارة بحفظة القرآن الكريم والمتفوقون في التلاوة والتجويد الذين أثبتوا كفاءتهم خلال السنوات السابقة من خلال  تحقيق مراتب متقدمة على مستوى العالم.

بدوره، أوصى الوكيل المساعد لتحفيظ القران الكريم الشيخ عاطف صالح المتقدمين بضرورة العمل بالقرآن الكريم للرقي بأمتنا لان المسلم لا يستغني عن المصحف الشريف، مضيفا أن تجويد وتحفيظ القرآن لشبابنا وأبناء مجتمعنا واجب ينبغي القيام به.

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