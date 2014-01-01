الصالح والسفير الصيني يبحثان سبل دعم قطاع الحكم المحلي

البيرة /سما/

بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأحد، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين قواه وي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة فيما يتعلق بإمكانية دعم مشاريع البنية التحتية، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بهذا الخصوص.

وأكد الصالح خلال استقباله في البيرة السفير الصيني، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مشيدا بالمواقف الإيجابية والبناءة للصين في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في كافة المحافل الدولية والاقليمية، ودعم خيار حل الدولتين.

وتطرق للأزمة المالية الخانقة الحالية التي انعكست سلبا على المجتمع الفلسطيني بأكمله، جراء استمرار الاحتلال بقرصنة أموال المقاصة، وعدم التزام الدول بتعهداتها المالية.

ودعا الصالح الحكومة الصينية لتقديم مساعدات مالية طارئة للهيئات المحلية بشكل خاص من أجل تمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين، ودعوة المستثمرين الصينيين للاستثمار في فلسطين خاصة في مجال النفايات الصلبة وتوليد الطاقة الكهربائية، وإمكانية استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الاستثمارية.

بدوره، أكد السفير الصيني رغبة بلاده في تقديم الدعم المالي لتنفيذ مشاريع لها علاقة بالبنية التحتية والمشاريع التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

ودعا السفير الصيني الوزير الصالح لتقديم مقترحات بخصوص المشاريع التي يمكن تمويلها في مختلف المجالات والتي تستهدف كافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى امكانية إتاحة المجال للعاملين في قطاع الحكم المحلي للمشاركة في اللقاءات التدريبية الخاصة بتطوير القدرات ورفع الكفاءات في إطار تعزيز العمل والتعاون المشترك.