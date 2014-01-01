الخارجية تعلق على وضع جمعية استيطانية أعلاما فلسطينية في الضفة الغربية

رام الله / سما /

حذرت وزارة الخارجية من زيادة التحريض في "إسرائيل" لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وذلك بعد وضع جمعية استيطانية إسرائيلية اليوم الأحد أعلاما فلسطينية في شوارع تربط مستوطنات.

وشوهدت أعلام فلسطينية ترفرف صباح اليوم على أعمدة الكهرباء في طرق رئيسية تربط مستوطنات ومداخل مدن وقرى فلسطينية في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أنه تبين أن جمعية "ريجافيم" الاستيطانية أشرفت على رفع الاعلام الفلسطينية "في خطوة احتجاجية للتحذير من الاتجاه المستمر للسلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج)".

وقالت وزارة الخارجية، في بيان ـ إن"اليمين الحاكم الإسرائيلي يقود حملة علاقات عامة مُتعددة الأطراف وعابرة للساحات، ويُشرف عليها لتحقيق غاية واحدة، وهي خلق المناخات والظروف الملائمة لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب تتعلق بفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية كأمر واقع بقوة الاحتلال".

وأضافت أن "هذه الحملة تظهر في واجهتها مجالس المستوطنات في الضفة الغربية وجمعياتهم وفي مقدمتها جمعية ريجافيم الاستيطانية يتم تنظيمها بشراكة حكومية رسمية بهدف استغلال الظروف الراهنة بما فيها الانتخابات الاسرائيلية المرتقبة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية".

واعتبرت الوزارة أن ذلك "يستهدف الضغط على (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو) لاتخاذ قرارات حاسمة لصالح الاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة".

ورأت أن "هذه الحملة لا تقف فقط عند التحريض على الفلسطينيين وقيادتهم والدعوة إلى سلب حقوقهم، وإنما تتجاوز ذلك إلى التحريض على تدمير المشاريع الممولة أوروبيا في المناطق المصنفة (ج)".

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بـ"التعامل بقمة الجدية مع التدابير الاستعمارية الميدانية التي تصب في صالح هذه الحملة وغاياتها، وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لوقفها قبل فوات الأوان".