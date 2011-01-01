  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

دمشق: وزير الخارجية العُماني يلتقي بالأسد والمعلم

الأحد 07 يوليو 2019 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق: وزير الخارجية العُماني يلتقي بالأسد والمعلم


دمشق /سما/

قالت وزارة الخارجية العمانية اليوم، الأحد، أن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، أجرى محادثات مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في دمشق، تناولت العلاقات الثنائية ومساعي "استعادة الأمن والاستقرار" في المنطقة.

وهذه الزيارة الثانية لبن علوي إلى دمشق، منذ اندلاع الثورة السورية، في العام 2011، وكانت زيارته الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2015. وهو الوزير الخليجي الوحيد الذي زار سورية في السنوات الثماني الأخيرة.

وقالت الوزارة العمانية في تغريدة على "تويتر" إن بن علوي يزور دمشق حاليا، وأنه نقل للأسد تحيات حاكم عمان، قابوس بن سعيد، وأن اللقاء بحث "العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

كذلك التقى بن علوي مع وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، في جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحة العربية الإقليمية"، حسب وزارة الخارجية العمانية.

وزار المعلم مسقط مرتين على الأقل منذ اندلاع الثورة السورية. وعمان هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع النظام السوري، كما فعلت باقي الدول الخليجية.

وتسعى دول عربية عديدة إلى إعادة علاقاتها مع النظام السوري، رغم الجرائم التي ارتكبها الأخير بحق شعبه. وافتتحت كل من الإمارات والبحرين سفارتيها في دمشق بعد إقفالهما منذ العام 2012.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: بهذه الالية تستعد حماس للحرب القادمة واسرائيل تصر على استبدال جناح مسلح بـ"جيش"

توتر شديد.. اسرائيل ترفض نداءات مصر وتنشر نظام دفاعي حول سد النهضة لحمايته

القسام يوضح بشأن اسير اسرائيلي محتجز لديها بغزة

زوج إيفانا ترامب السابق يهاجم إيفانكا ترامب: إنها مقرفة و"حثالة" ونفاية تعبد المال

قيادي فلسطيني يوضح حقيقة تقديم الاحتلال لتسهيلات في اطار التفاهمات لغزة

محدث : الاحتلال يعتقل شابا ووالده بزعم تنفيذ عملية دهس بحزما

مسؤول أمريكي رفيع يكشف سبب زيارة أمير قطر إلى واشنطن

الأخبار الرئيسية

تطورات بملف المصالحة.. مصادر دبلوماسية تكشف عن موعد زيارة الوفد المصري لغزة

يديعوت : إسرائيل فشلت في ردع المقاومة والمستوطن فقد الشعور بالأمن

955561-01-02-750x422

توتر شديد.. اسرائيل ترفض نداءات مصر وتنشر نظام دفاعي حول سد النهضة لحمايته

صحف عبرية في ذكرى عدوان 2014 : الحرب التي لا تنتهي أبدا

تقرير إسرائيلي : الشاباك غير أساليب عمله في غزة