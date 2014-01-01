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يديعوت: هذا ما أطلقته الفصائل الفلسطينية على "إسرائيل" منذ حرب 2014

الأحد 07 يوليو 2019 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: هذا ما أطلقته الفصائل الفلسطينية على "إسرائيل" منذ حرب 2014


غزة / سما/

نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إحصائية حول عدد الصواريخ والقذائف التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، منذ الحرب الأخيرة على غزة عام 2014 وحتى عام 2018.

وأوضحت الصحيفة، أنه خلال حرب 2014، أطلقت الفصائل الفلسطينية 4225 صاروخاً وقذيفة هاون، وفي عام 2015، انخفض العدد إلى 27 صاروخاً وقذيفة، لكنه ارتفع في عام 2016 إلى 46، وفي عام 2017، تم إطلاق 87 صاروخاً وقذيفة هاون.

أما في عام 2018، قالت الصحيفة، إنه "حدثت قفزة درامية، حيث أطلقت الفصائل الفلسطينية 1378 صاروخاً نحو إسرائيل، وهو ما مثل نهاية الهدوء بعد أكثر من ثلاث سنوات على حرب 2014، وبداية الاستنزاف في مسيرات العودة وكسر الحصار".

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