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بعد 5 سنوات على اسر نجلها.. هذا ما صرحت به والدة الجندي أرون شاؤول

الأحد 07 يوليو 2019 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 5 سنوات على اسر نجلها.. هذا ما صرحت به والدة الجندي أرون شاؤول


القدس المحتلة / سما /

قالت زهافا شاؤول، والدة الجندي الإسرائيلي، لدى حركة حماس بغزة "إن ابني لم يمت، ابني أسر حيا، يجب أن يعلم الجميع أن أورون لم يكن داخل ناقلة الجند التي انفجرت، لقد قاتل خارجها وتم أسره".

وبحسب اذاعة الجيش، التي أرودت الخبر اليوم الأحد، أضافت شاؤول: "زوجي توفى بالحسرة، ومرض بالسرطان والسكتة القلبية، وبقيت لوحدي بالمعركة".

وتابعت: "بعد مرور 5 سنوات على أسر أرون، لا يوجد ضوء بالنفق، لقد انتهت قواي، ولماذا علي مواصلة المعركة"، وختمت شاؤول بالقول: "أنتم أرسلتم أرون للمعركة، وأنتم عليكم اعادته للديار".

يشار الى أن الجندي أرون شاؤول، أسير لدى كتائب القسام بقطاع غزة، منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة، صيف العام 2014. 

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