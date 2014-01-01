دييجو كوستا يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن نادي إيفرتون يخطط إلى محاولة مثيرة للتعاقد مع مهاجم نادي أتلتيكو مدريد دييجو كوستا.

ومن المرجح أن يغادر كوستا البالغ من العمر (30 عاماً) فريق أتلتيكو مدريد هذا الصيف بعدما فشل في تقديم الإضافة المرجوة منذ عودته من تشيلسي في يناير 2018.

ويبحث الروخي بلانكوس عن التخلص من الإسباني الدولي بسبب سلوكه المثير للجدل والذي عرضه إلى الإيقاف لـ 8 مباريات في الليجا في الموسم الماضي بسبب مشادة مع حكم مباراة فريقه ضد برشلونة بالدوري الإسباني.

أكمل نادي إيفرتون حتى الآن هذا الصيف التعاقد مع لاعب خط الوسط أندريه جوميز، وحارس المرمى جوناس لوسل، لكن مالكه فرهاد موشي يريد التوقيع مع لاعب كبير للتسويق للنادي.

وسجل دييجو كوستا 59 هدفاً في 120 مباراة لتشيلسي وفاز معهم بلقب الدوري الممتاز، وكأس إنجلترا. ويبقى أن نرى مدى قدرة إيفرتون على تحمل تكاليف الصفقة وراتب اللاعب، بالإضافة إلى مدى اهتمام الأخيرة بالعودة إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نادٍ طموح كإيفرتون.