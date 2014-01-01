النيابة العامة بغزة :الشرطي حسان الحساسنة توفي بالخطأ من سلاح أحد زملائه

غزة / سما /

أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة اليوم، انتهاء إنهاء التحقيقات في واقعة وفاة الشرطي مساعد أول/ حسان محمد الحساسنة، حيث ثبت وفاته بطلقين ناريين بالخطأ من سلاح أحد زملائه في الدورية.

وقد أوضحت النيابة في نتائج التحقيق، أنه ثبت من خلال التحقيقات وبشكل جازم أنّ سبب وفاة الشرطي/ حسان محمد الحساسنة هو خروج طلقين ناريين بالخطأ من سلاح أحد زملائه في الدورية التي تواجدت في مكان الواقعة لفض الإشكالية، حيث أصيب الشهيد بالشظايا المرتدة مما أدى إلى نزيف نتج عنه الوفاة.

واعتبرت النيابة الشرطي/ حسان الحساسنة شهيد الواجب الوطني، متقدمة بمشاعر العزاء والمواساة إلى عائلة الحساسنة الكرام وإلى تجمع عائلات قرية برير، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته.

وجددت النيابة العامة شكرها للطواقم الشرطية وأجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني الساهرة على خدمة أبناء شعبنا والحريصة على ضبط الأمن والنظام العام وسيادة القانون.

وكان الشرطي الحساسنة، أحد مأموري الضبط القضائي العاملين في مركز شرطة الشاطئ، استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني والمجتمعي في تطويق مشاجرة بين أفراد إحدى العائلات في منطقة غرب غزة.