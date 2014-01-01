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"الثقافة" تفتتح مخيمًا تدريبيًا للشباب المبدعين

الأحد 07 يوليو 2019 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

افتتحت وزارة الثقافة في غزة، صباح الأحد، مخيمًا تدريبيًا بعنوان "المبدعون الشباب"، والذي تنظمه بالشراكة مع نادي المبدعين، وتسعى من خلاله إلى تدريب وتأهيل عدد من الشباب المبدعين في مجالات ثقافية متنوعة وإكسابهم مهارات نوعية، وتأهيلهم لإدارة مشاريع خاصة بهم.

وحضر حفل الافتتاح مدير عام الآداب بالوزارة الاستاذ سامي أبو وطفة، ومدير عام الفنون الأستاذ عاطف عسقول، ومدير عام التنمية الثقافية الاستاذ فواز السوسي، ومدير مكتب الوزارة في محافظة شمال غزة الاستاذ وائل المبحوح، ومدير نادي المبدعين الاستاذ محمد دويك.

وأوضح أبو وطفة أن المخيم يأتي انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للوزارة تجاه الشباب الفلسطيني، وشريحة المبدعين على وجه الخصوص، والعمل على احتضانهم ورعايتهم وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المميزة وتوفير لهم البيئة المناسبة للتطور والتميز.

وأشار أبو وطفة إلى أنه سيتم إخضاع المشاركين لتدريب مكثف في مجالات حقوق الإنسان بشكل عام والحقوق الثقافية بشكل خاص، وقضايا النزاهة والشفافية والمساءلة، وقضايا المرأة، بالإضافة إلى ريادة الأعمال والإنتاج السينمائي، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار عدة مشاريع يقدمها المشاركين لتبنيها ورعايتها.

يشار إلى أن تدريب المشاركين ستشرف عليه عدة مؤسسات أهمها ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وجمعية عائشة لرعاية المرأة والطفل، وحاضنة يوكاست التكنولوجية، ومركز فيلم الثقافي.

#وزارة الثقافة

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