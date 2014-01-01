هجمات للمستوطنين بالخليل وتجريف للأراضي بالأغوار

اريحا/سما/

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، عمليات اقتحام لعدد من أحياء مدينة الخليل، في وقت نفذت مجموعات المستوطنين عمليات اعتداء طالت عددا من المواطنين ومساكنهم في أحياء عديدة من البلدة القديمة وسط المدينة.

وأفاد شهود عيان بمداهمة آليات عسكرية لجيش الاحتلال عددا من أحياء المدينة، واقتحام عدد من الجنود منازل المواطنين، من بينها أحياء عيصي وواد الهرية.

كما رشقت مجموعات المستوطنين عددا من منازل المواطنين بالحجارة، في منطقة الحريقة، القريبة من مستوطنة "كريات أربع".

وشرعت جرافات وآليات تابعة للاحتلال صباح اليوم الأحد، بشق طرق استيطانية بمنطقة "المرمالة" في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن عددا من الجرافات الثقيلة التابعة للاحتلال، بدأت منذ صباح اليوم بشق طرق في منطقة "المرمالة" القريبة من مستوطنة "مسكيوت"، بالأغوار الشمالية، مع تواجد لعدد من المستوطنين في المنطقة.

وتتعرض الأغوار الشمالية، شرق محافظة طوباس، لسياسة تهويد ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال، تتمثل بهدم المسكان والاستيلاء على الأرض أو تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة، والتضييق على المواطنين لحملهم على الرحيل منها.