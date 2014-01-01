المستشار براك يُطلع السفير الروسي على واقع مكافحة الفساد في فلسطين

رام الله / سما /

أطلع رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، السفير الروسي لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه على واقع مكافحة الفساد في فلسطين، موضحا رؤية الهيئة ورسالتها وأهم إنجازاتها.

واستعرض براك خلال استقباله السفير الروسي في مكتبه في مقر الهيئة، اليوم الأحد، تجربة دولة فلسطين في مكافحة الفساد، موضحا آلية عمل الهيئة وأبرز التحديات التي تواجهها.

وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الرسمية المحلية والدولية ذات العلاقة، انسجاما مع رسالتها الهادفة لتضافر الجهود وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز وتدعيم التعاون بين الجانبين خاصة في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.