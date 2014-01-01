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نتنياهو : طالبت الجيش بالاستعداد لمعركة كبيرة في غزة

الأحد 07 يوليو 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : طالبت الجيش بالاستعداد لمعركة كبيرة في غزة


القدس المحتلة / سما /

واصل رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو صباح اليوم الاحد ، تهديده لقطاع غزة مطالبا جيشه بالاستعداد لمعركة كبيرة مع القطاع في ظل التوتر ، على حد قوله.

وقال نتنياهو :" لقد عقدت جلسة المجلس الامني المصغر "الكابينت"  الاسبوع الماضي في الجنوب  " وسياستي تتمثل بالبحث عن توفير الهدوء لسكان  "جنوبي إسرائيل"،   ولكن من جانب آخر نستعد لمعركة كبيرة  مع قطاع غزة .

ويشار الى ان لهجة التهديدات بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة في غزة متواصلة في ظل مماطلة الاحتلال في تنفيذ بنود التهدئة ، والاكتفاء بالإعلان عن توفير مزيداً من التسهيلات دون تنفيذ.

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