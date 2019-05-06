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الناصرة: اتهام عبد المجيد واكد بقتل توفيق زهر

الأحد 07 يوليو 2019 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الناصرة: اتهام عبد المجيد واكد بقتل توفيق زهر


الناصرة/سما/

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد الشاب عبد المجيد مروان واكد (24 عاما) نسبت إليه جريمة قتل الفنان والعازف توفيق زهر (56 عاما) من الناصرة.

وتعود حيثيات الجريمة إلى تاريخ 06.05.2019 الساعة 15:10 عندما تلقى مركز الشرطة في الناصرة بلاغًا حول إطلاق نار من على متن دراجة نارية خفيفة على محل تجاري ما أسفر عن إصابة رجلين أحدهما حالته كانت حرجة والثاني إصابته كانت متوسطة (وفقًا للتشخيص الطبي).

ويُستدل من لائحة الاتهام أنه "بتاريخ قريب من 06.05.2019 تواصل المتهم مع آخر بهدف إطلاق عيارات نارية على مخبز (مخبز أبو ناجي) ولتنفيذ المخطط تزودا بمسدس واستقلا دراجة نارية خفيفة، وبذلك اليوم أقل المتهم قاصرا لمنطقة المخبز عند الساعة 14:30 بهدف إعطاء تنبيه للعامل هناك بأنه وصل إلى المكان".

وأضافت لائحة الاتهام أنه "وضع المتهم لوحات ترخيص مزيفة على الدراجة النارية، بهدف لإخفاء هويته وخرج من منزله وهو يركب الدراجة حيث كان شخص آخر يقودها وهو خلفه".

وأشارت المعلومات إلى أن القتيل، لم يكن هو المستهدف في جريمة إطلاق النار، وإنما تواجده في المكان لحظة إطلاق الرصاص كان محض صدفة.

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