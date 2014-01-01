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مجددا.. ملكة جمال العراق تدافع عن إسرائيل وتصف حماس بـ"الإرهابية" (فيديو

الأحد 07 يوليو 2019 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجددا.. ملكة جمال العراق تدافع عن إسرائيل وتصف حماس بـ"الإرهابية" (فيديو


القدس المحتلة / سما /

دافعت سارة عيدان ملكة جمال العراق سابقا بشدّة عن إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، وانتقدت حكومة بلادها لعدم دعمها لها بعد تلقيها تهديدات بالقتل بسبب صورة جمعتها مع ملكة جمال إسرائيل.

ودانت سارة التي مثلت العراق سابقا في مسابقة ملكة جمال الكون الدول العربية على انتقادها إسرائيل وقالت إن العداء للدولة اليهودية متجذر في معاداة السامية.

وأجبرت عائلة سارة عيدان على مغادرة العراق بعد أن نشر صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بممثلة إسرائيل أدار غندلسمان في المسابقة التي أقيمت في لاس فيغاس عام 2017.

وردت عيدان على الانتقادات قائلة إن الصورة تبعث برسالة سلام، ثم قامت في العام الماضي بزيارة إسرائيل.

وانتقدت عيدان التي تقيم في الولايات المتحدة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف العراق وموقفه في أعقاب نشرها للصورة وقالت: "طلب مني إزالتها وأجبرت على التنديد بالسياسات الإسرائيلية. لقد تلقيت تهديدات بالموت. منذ ذلك الحين لم أعد قادرة على العودة إلى وطني. لماذا فشلت الحكومة العراقية بالتنديد بالتهديدات، أو السماح لي بحرية التعبير".

وأضافت عيدان أن الصراع العربي الإسرائيلي ليس مبنيا على خلافات سياسية حقيقية وإنما "متجذر بعمق في أنظمة معتقدات معادية للسامية تدرس في الدول الإسلامية وأن الكراهية والتعصب يعززهما إعلام منحاز"، مشيرة إلى التغطية في الشهر الماضي للقتال بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وتابعت: "لماذا لم يتحدثوا أبدا عن أن منظمة حماس الإرهابية التي أطلقت أكثر من 700 صاروخ على المدنيين الإسرائيليين في عطلة أسبوع واحدة... حماس استخدمت الفلسطينيين في غزة كدروع بشرية؟".

وختمت: "أود أن أذكر الدول العربية بأن مصالح مشتركة تربطها اليوم مع إسرائيل أكثر من تلك التي تربطها مع المليشيات الإرهابية. التفاوض على السلام لكلا البلدين ليس خيانة للقضية العربية بل خطوة حيوية لإنهاء الصراع ومعاناة الجميع".

المصدر: Times Of Israel

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