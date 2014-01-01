نتنياهو يحث على فرض عقوبات صارمة على إيران

القدس المحتلة / سما /

تطرق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته الى الشأن الإيراني ولا سيما اعلان طهران الشروع بتخصيب اليورانيوم الى نسبة 5 بالمائة اعتبارا من اليوم فقال: "أخاطب أصدقائي زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا. انتم وقعتم على هذا الاتفاق وقلتم إنه بمجرد انتهاك هذا الاتفاق، ستكون هناك عقوبات قاسية. وانا أسأل الآن أين أنتم؟ ليس بدافع التحدي وانما بدافع معرفتنا المشتركة للتاريخ وما ذا يحدث حين تتخطى الأنظمة الشمولية العدائية التي تتخطى الحدود نحو أمور خطيرة للغاية تهددنا جميعًا".

وتابع نتنياهو مخاطبا زعماء الدول الثلاث: عليكم اتخاذ الإجراءات التي وعدتم بها، وفرض العقوبات. نحن سنقوم بما هو مطلوب منا. نحن نعمل باستمرار ضد العدوان الإيراني ولن نسمح بتعزيز التواجد الإيراني في سوريا. إننا نفعل ما نطالبكم القيام به من ناحيتكم".

وكانت إيران، أكدت صباح اليوم الأحد، أنها ستتخلى عن تعهد قطعته حيال الأسرة الدولية، ضمن الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، وستبدأ اليوم بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق المبرم في 2015 حول برنامجها النووي.

وصرح بهروز كمالوندي، المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، للصحافيين بأن "إيران ستستأنف خلال ساعات تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى" من 3,67% دون كشف نسبة التخصيب الجديدة.