أبو بكر واللواء الفارس يسلمان مكرمةً رئاسية لعدد من الحالات الإنسانية

طولكرم / سما /

سلم كل من محافظ طولكرم عصام أبو بكر واللواء رائدة الفارس مسؤولة المساعدات الإنسانية في مكتب الرئيس، مكرمةً من الرئيس محمود عباس " أبو مازن"، لعدد من الحالات الإنسانية على مستوى المحافظة، وذلك استجابة لمناشدات تلك العائلات وتلبيةً لاحتياجاتهم.

وأكد أبو بكر على اهتمام الرئيس أبو مازن بجميع قضايا المواطنين، ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم وخاصة في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن جرائم الاحتلال والحصار السياسي والمالي الذي يتعرض له شعبنا،مثنياً على جهود اللواء الفارس ودورها للوصول للأسر المحتاجة والفقيرة وكل من يستحق المساعدة والمساندة.

وتابع أبو بكر قائلاً "اشتملت المكرمة الرئاسية على شيكات مساعدات نقدية لعدد من الأسر الفقيرة والمعوزة وذلك انطلاقاً من تأكيد الرئيس محمود عباس " أبو مازن" على مساعدة تلك الحالات ومؤازرتها بكل الطرق والإمكانات المتوفرة".