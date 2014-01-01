وزير التعليم العالي يزور غزة السبت للقاء رؤساء الجامعات

غزة / سما /

من المقرر أن يصل يوم السبت المقبل وزير التعليم العالي محمود أبو مويس، إلى قطاع غزة للقاء رؤوساء الجامعات.

وقال كمال الشرافي رئيس جامعة الأقصى، في تصريح إذاعي، إن جامعته ستستضيف اللقاء بين الوزير أبو مويس ورؤساء الجامعات.

ولم يفصح الشرافي عن القضايا التي سيبحثها الاجتماع، إلا أنه سيدور حول الترتيبات الخاصة بالبرامج التعليمية، إلى جانب الأزمات المالية الحادة التي تمر بها بعض الجامعات.

وتعد هذه هي الزيارة الثالثة لوزير من حكومة محمد اشتية، حيث زار عدد من الوزراء القطاع لافتتاح مشاريع بالشراكة مع مؤسسات دولية.