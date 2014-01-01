برنامج وجد يختتم المؤتمر الطلابي الثاني لرواد نادي البحث العلمي ونادي التكنولوجيا

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أُختتم المؤتمر الطلابي الثاني لرواد الباحثين والعلماء الصغار في برنامج "وجد"، لمناقشة مخرجات أبحاث علمية، وعرض مشروعات تكنولوجية أعدها طلبة مشروع التعليم المساند للطلاب الأيتام ضمن مكونات البرنامج في سنته الرابعة. وأطلقت مؤسسة التعاون برنامج "وجد" لرعاية الأطفال الأيتام مع صندوق قطر للتنمية الممول الرئيسي للبرنامج، وبمساهمة سخية من بنك فلسطين وصندوق الحاج هاشم عطا الشوا للوقف الخيري لدعم أيتام العدوان على غزة عام 2014 لتمكينهم من العيش بكرامة، والمضي قدماً لتحقيق طموحاتهم وآمالهم، ليصبحوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم.

ونظم المؤتمر الخاص بطلبة البحث العلمي في جامعة غزة تحت شعار "تعزيز ثقافة البحث العلمي.. رؤية نحو تحقيق الإنجاز"، بحضور المهندس فادي الهندي مدير مؤسسة التعاون – مكتب غزة، وممثلين عن برنامج وجد في مؤسسة التعاون، وبنك فلسطين ورئيس جامعة غزة وأعضاء من الهيئتين الإدارية والأكاديمية، وعدد من الطلبة والباحثين من برنامج "وجد" المشاركين في الأبحاث، وحشد من الأهالي وذوي الطلبة والعاملين والمشرفين على تلك الأبحاث التي تعنى بقضايا مجتمعية.

بدورها رحبت أ. عفاف الخالدي مديرة البرامج في مؤسسة انقاذ الطفل/ فلسطين بالحضور، وأشادت بأهمية هذا النشاط الذي يهدف الى تعزيز الأنشطة العلمية من خلال تنميةُ مهاراتِ البحث العلمي لأبنائنا الطلبة، وابتكار مشروعات تكنولوجية باستخدام طرق وأساليب تعمل على ترسيخ منهجية التفكير العلمي في طرح ومناقشة قضايا مجتمعية.

وقال الأستاذ خلدون أبو سليم مساعد رئيس دائرة العلاقات العامة والتسويق في بنك فلسطين أن مشاركة البنك في المؤتمر الطلابي الثاني لرواد الباحثين في برنامج "وجد" هو جزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه أهلنا وأبنائنا في قطاع غزة، وإننا في بنك فلسطين نؤمن بأن واجبنا لا يكون في الجانب الاقتصادي فحسب بل أيضاً في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية بكافة مجالاتها التعليمية والصحية والرياضية والثقافية. مشيراً إلى أن البنك خصص 5% من أرباح البنك لدعم القطاعات التنموية المختلفة، مؤكداً بأن مشاركته تنسجم مع تحسين مفهوم البحث العلمي، ومحاولة لغرس بُعدٍ جديد واثارة اهتمام الطلاب، وتنمية مهاراتهم وتوجهاتهم وايجاد حلول علمية لمشكلاتهم اليومية والمستقبلية.

وخلال فعاليات المؤتمر ناقشت لجنة المناقشة 7 أبحاث علمية أنجزها عدد 40 طالباً وطالبة من رواد الباحثين تضمنت العناوين التالية: "معيقات تطبيق أدوات التقويم الواقعي لدى معلمي المرحلة الأساسية بالمدارس الحكومية، الصعوبات التي تواجه طلبة المرحلة الإعدادية في تعليم اللغة الإنجليزية بمحافظة الشمال من وجهة نظر المعلمين وسبل التغلب عليها، أثر مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية لدى طلبة الصف العاشر في منطقة عبسان شرق خانيونس، درجة استخدام طلبة الصف العاشر للهواتف الذكية في التعليم بمحافظة شمال غزة، تلوث المياه وأثره على صحة المواطنين في محافظة غزة، واقع مخلفات الحروب وتأثيراتها على التربة الزراعية في محافظة رفح، ظاهرة التسول لدى الأطفال في قطاع غزة: أسبابها وسبل الحد منها.

وعلى هامش المؤتمر افتتح أطفال برنامج وجد وممثلين عن مؤسسة التعاون وبنك فلسطين معرض وجد التكنولوجي الإبداعي، الذي عرض فيه انجازات الطلبة التي اشتملت على تطوير 5 تطبيقات للهاتف الذكي باستخدام App Inventor وهي: "عملاتي، صحتك بالدنيا، مخفف الازدحام، إشارات المرور، حساب الأشكال الهندسية"، وعدد 8 مشروعات مرتبطة بدوائر كهربائية باستخدام لوحات الأردوينو وهي: "الرسام الآلي، الحارس الذكي، القفل الإلكتروني، متتبع الضوء، السلة الذكية، الذراع الآلي، مخفف الازدحام، الكراج الذكي".

وقالت الفتاة مروة أبو مراد أحد أعضاء نادي العلوم والتكنولوجيا والمشاركة في المعرض "تجربتي علمتني نوعين من المهارات: مهارات تكنولوجية من واقع المناهج الفلسطينية، ومن خلالها أنجزنا مشاريع تكنولوجية تطبيقية في مجالات مهمة، ومهارات حياتية وريادية جعلتني أتقن مهارات العرض والتسويق والعمل الجماعي".

أما الفتى سالم الأخرس أشار بأن رحلته مع نادي البحث العلمي لم تكن مملة ولا مرهقة، فقال: "أنا أشعر بالفخر والسعادة لمنحي فرصة مناقشة بحثي في جامعة فلسطينية، فعملي مع زملائي طوال 6 شهور متواصلة من التدريب والبحث، حفزني وطور من طريقة تفكيري، واشادة لجنة المناقشة بموضوع بحثي جعلتني أشعر نفسي وكأنني طالب جامعي".

ومع اختتام أعمال المؤتمر تم توزيع نشرة تحتوي على ملخصات الأبحاث والتوصيات وكرمت مؤسسة إنقاذ الطفل- فلسطين ومؤسسة التعاون أعضاء اللجان المشاركة في المؤتمر إضافة إلى مشرفي الأبحاث والتقاط الصور التذكارية لهم.