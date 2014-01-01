حسن الرداد ينهي أزمته مع الضرائب وينجو بنفسه من الحبس

وكالات / سما /

أنقذ الفنان حسن الرداد نفسه من مصير غيره من زملائه الذين تهربوا من دفع الضرائب وسدد نحو 2 مليون و400 ألف جنيه للتصالح مع الضرائب، وإنهاء الدعوى القضائية ضده.

وكانت إدارة مكافحة التهرب الضريبي قد توصلت إلى إخفاء الرداد جانبًا من إيراداته، دون إثباتها في إقراراته الضريبية لمـدة ٤ سنوات، وبلغت جملة الأرباح التي لم يفصح عنها حوالي 6 ملايين و332 ألـف جنيه.

وقدرت الضرائب المقررة عنها بنحو مليون و 199 ألف جنيه، مع تغريمه مبلغاً مماثلاً كتعويض، وعندما رفض السداد تم تحريك الدعوى القضائية ضده.

جدير بالذكر أن حسن الرداد عرض له في شهر رمضان الماضي مسلسل “الزوجة 18″، وشارك في بطولته ناهد السباعي، وهيدي كرم، وشيماء سيف، وكوكي.