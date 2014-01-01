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نانسي عجرم توجه رسالة قاسية إلى المسؤولين في لبنان

الأحد 07 يوليو 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نانسي عجرم توجه رسالة قاسية إلى المسؤولين في لبنان


وكالات / سما /

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو عبر حسابها على "تويتر"، تظهر فيه مع ابنتها الصغرى ليا في مطار بيروت الدولي، حيث بدت صالة الوصول مكتظة وسط فوضى عارمة.

 وتعليقا على الأمر، أطلقت نانسي صرخة بوجه ما يحصل في مطار رفيق الحريري الدولي، عبر سلسلة تغريدات دعت فيها أهل السلطة في لبنان إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الصعوبات التي يعاني منها الشعب يوميا.

وسألت نانسي "هل من المقبول أن يكون هناك إهمال بهذا القدر بحق المواطنين اللبنانيين في مطار بلدهم؟.

وإذ لفتت إلى أنها تتكلم بصفتها مواطنة لبنانية وليس كفنانة، قالت "إننا راضون بكل أزماتنا وبكل الأوضاع التي فرضتموها علينا، لكننا لن نقبل أن يصل الأمر إلى أولادنا".

ومن المعروف أن نانسي عجرم تتجنب دائما الحديث في السياسة، ويعد هذا الموقف الأول لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي تنتقد فيه الوضع في لبنان.

#نانسي عجرم

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