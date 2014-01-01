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وجدوا في بيت الوزيرة آيفون من الذهب ومجوهرات بـ40 مليون دولار

الأحد 07 يوليو 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وجدوا في بيت الوزيرة آيفون من الذهب ومجوهرات بـ40 مليون دولار


وكالات / سما /

قالت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد في نيجيريا يوم الجمعة إن محكمة أمرت بالحجز الفوري على مجوهرات وهاتف آيفون من الذهب مصنوع خصيصا لوزيرة النفط السابقة ديزاني اليسون-مادويكي وهي مقتنيات تصل قيمتها إلى 40 مليون دولار.

وقالت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في بيان إن تلك المتعلقات تم العثور عليها في عقار تعود ملكيته إلى اليسون-مادويكي.

وتولت اليسون-مادويكي منصب وزيرة النفط في نيجيريا من 2011 وحتى 2015 واتهمتها اللجنة غيابيا بغسيل الأموال في 2017. ولا يُعرف مكان الوزيرة السابقة حاليا ولم يرد محام عنها على طلب التعليق.

وسمحت محكمة للحكومة في 2017 بالتحفظ النهائي على مجمع سكني قيمته 37.5 مليون دولار كانت تمتلكه بأحد الأحياء الراقية في لاغوس.

#الوزيرة #نيجيريا #مجوهرات

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