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بالصور.. نادي "تشامبيونز" يظهر بثاني أقوى بطولة أوروبية

الأحد 07 يوليو 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. نادي "تشامبيونز" يظهر بثاني أقوى بطولة أوروبية


غزة / سما /

وصلت بعثة نادي "تشامبيونز" الفلسطيني، مساء أمس السبت 6 يوليو 2019، إلى مملكة اسبانيا؛ استعدادا للمشاركة في بطولة "دونستي" التي تعتبر ثاني أقوى بطولة دولية على مستوى قارة أوروبا.

وتأتي مشاركة فريق" تشامبيونز" في البطولة العالمية التي ستنطلق يوم غد الأحد في مدينة "سان سبيستيان" الاسبانية؛ تلبية لدعوة رسمية تلقتها إدارة الأكاديمية الرائدة في كرة القدم بقطاع غزة . 

وتضم البعثة المشاركة فى البطولة، رئيس مجلس ادارة نادي "تشامبيونز" رجب السراج رئيساً للبعثة، والإداري محمود الخضري، إلى جانب مدربي الفريق أحمد الداعور وعبد العال العطار، والإعلامي أحمد سكيك، بالإضافة إلى 20 لاعباً من مواليد عام 2006-  2007.

واللاعبون الذين سيمثلون دولة فلسطين بهذه البطولة باسم "تشامبيونز" هم (كريم محمد سعيد سعدي خيال، حسن علي حسن الشوا، يوسف مدحت غازي مشتهى، محمد مروان عبدالله دياب، خالد محمدرامي عبد الرافع أبو شعبان، عمر أيمن رفيق البرقوني، يوسف إبراهيم محمود الجمل، شيراز بهاء خليل قدادة، محمد عاهد عدنان نايف، يوسف المعتصم بالله يوسف مشتهى، حسين ادهم أبو علبة، راكان ناهض أبو سليم، أحمد ماهر فتحي سمور، حمزة عمر سليمان نسمان، احمد عبد الفتاح يحيى سليمان، خالد شادي عبد الحي أبو رياله، عبدالله وسام رضوان عليان، زيدان ايهاب سلامة، احمد اياد ابوظاهر، يزن فايز ابوعبيدة).

وكانت اللجنة الفنية في نادي "تشامبيونز" قد أجرت الاختبارات الأولية، حيث تم اختيار 20 لاعباً خضعوا لاختبارات مكثفة خلال الأيام الماضية لاختيار القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة الدولية.

وتُعدّ هذه البطولة من أكبر البطولات في جنوب أوروبا وتُعقد منذ أكثر من 20 عاماً بمشاركة ما يقارب 600 فريق من مختلف أنحاء العالم، وهي المشاركة الثانية للجمعية في البطولة بعد مشاركتها عام 2014.

وتعتبر هذه المشاركة، إنجازا فلسطينيا كبيرا، فيما تأتي ضمن أجندة المشاركات الخارجية التي يعمل عليها نادي "تشامبيونز" في الفترة الحالية لتمثيل دولة فلسطين كونها ثاني أكبر وأقوى بطولة في أوروبا.

#أكاديمية تشامبيونز #بطولة
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