هذه هي آلية استخدام الأسرى القاصرين للتلفون العمومي في سجن الدامون

القدس المحتلة / سما /

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، شروط وآلية استخدام الأسرى القاصرين للتلفونات العمومية التي تم تركيبها مؤخرا في سجن الدامون، والذي يحتجز فيه 40 طفلا مقدسيا قاصرا دون سن 18 عاما.

وبينت الهيئة، أنه تم تركيب ثلاث تلفونات عمومية في ساحة القسم أمام الكاميرات مباشرة، ويتم استعمال التلفون أيام الاحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وفي كل يوم من هذه الأيام يحق لكل اسير استعمال التلفون لمدة أقصاها ربع ساعة، ويستطيع كل اسير ان يتصل على 5 ارقام كحد اقصى تخص قريب من الدرجة الأولى فقط، وعلى جميع الاسرى اختيار هذه الخمسة ارقام مسبقا وتقديمها الى مسؤولي الشباك ليفحصوها ويوافقوا عليها.

وقالت، أن هذه فترة تجربة مدتها من شهر الى 6 اشهر، وخلال هذه الفترة وفي حال قام أي اسير بالخروج عن هذه القوانين مثل الاتصال على أي رقم اخر غير الخمسة، او في حال حدوث أي خلل اخر في استعمال التلفونات، فسيتم سحبها من كل السجون وإيقاف استعمالها .

كما أوضحت الهيئة، بأنه سيتم تكريب الهواتف العمومية بشكل تدريجي وتباعا في قسم واحد بسجن رامون، وقسم واحد في سجن النقب، ثم قسم الاسيرات، ثم قسم الأسرى المرضى في ما تسمى بعيادة الرملة، ثم قسم الاشبال في سجني مجيدو وعوفر .