ما أسباب ‫تقصف الأظافر؟

وكالات / سما /

قال البروفيسور فيليب بابيلاس إن تقصف ‫الأظافر يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، إذ إنه قد يشير إلى مشكلة صحية ‫أيضا.

‫وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن تقصف الأظافر قد يرجع إلى نقص ‫المعادن والفيتامينات مثل الحديد والكالسيوم والزنك وفيتامين "أ" و"ب" و"س" ‫والبيوتين وحمض الفوليك.

‫وأضاف بابيلاس أن تقصف الأظافر قد ينذر أيضا بالإصابة بأحد الأمراض مثل ‫فطريات الأظافر أو الصدفية أو الإكزيما أو قصور الغدة الدرقية. لذا ‫ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء تقصف ‫الأظافر.

‫وللوقاية من تقصف الأظافر، ينصح البروفيسور الألماني بالعناية الجيدة ‫بالأظافر من خلال تدليكها بأحد زيوت الأظافر، كزيت بذور المشمش، ‫صباحا ومساء، مع مراعاة ارتداء قفازات عند القيام بالأعمال المنزلية، لأن المنظفات تسلب الرطوبة من الأظافر وتصيبها بالجفاف ومن ثم ‫التشقق والتقصف.